アップル（Apple）は、日本時間9日未明から開催されている「WWDC26」で、次期「iOS 27」のアップデート対象機種を公開した。 アップデート対象のiPhoneは、「iPhone 11」以降。「iOS 26」にアップデートできる機種と同様で、「iOS 26」が利用できる端末では、基本的に「iOS 27」にアップデートできる。 アップデート対象機種は、次の通り。 iPhone 11/11 Pro 11 Pro Max