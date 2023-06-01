高市総理大臣の陣営が自民党の総裁選などで他の候補者の中傷動画を作成したと報じられている問題を巡り、国民民主党の玉木代表は8日、「説明責任を果たしていくことに尽きる」と述べた。中傷動画についての一部報道を巡り、玉木氏は記者団の取材に、「私も自分の動画を拡散してほしいし、応援してくれる人がいたらありがたいが、総裁選の相手を中傷するようなものを出したことが事実であれば政治的にどうか」と指摘した。また、動