日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催されているAppleの年次開発者会議「WWDC26」の基調講演で、Apple Intelligenceの「Siri AI」が発表されました。Apple Events - Special Event Stream - Applehttps://www.apple.com/apple-events/event-stream/WWDC 2026 - June 8 | Apple - YouTubeAopleはApple Intelligenceを刷新する上で、Googleとの「緊密な連携」を行い、GoogleのGeminiファミリーモデルの基盤となる技術を活用す