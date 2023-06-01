【WWDC 2026：基調講演】 6月9日2時～ 配信開始 Appleは6月9日、開発者向けイベント「WWDC 2026」にて、AirPodsの新機能「カスタムEQ」を公開した。 同社のワイヤレスイヤホン「AirPods」シリーズは、これまで音の傾向をカスタムできる「イコライザー」がなかったが、次期OS「iOS 27」などで新たに「カスタムEQ」に対応することが明らかになった。 発表映像では、低