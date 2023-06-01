Appleの年次開発者会議「WWDC26」が日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催され、その基調講演でiOS 27が発表されました。iOS 27はiPhone 11以降を引き続きサポートし、Liquid Glassの可読性が再調整されたほか、写真の読み込みや検索機能が高速化します。Apple Events - Special Event Stream - Applehttps://www.apple.com/apple-events/event-stream/WWDC 2026 - June 8 | Apple - YouTubeiOS・iPadOS・watchOS・tvOS・visi