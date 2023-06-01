リベマ・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月13日 開催地：オランダ シェルトゲンボッシュ コート：芝 結果：[ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 0 - 2 [カタジナ ピーター / アンナ シスコバ] 試合の詳細データはこちら≫ リベマ・オープン第1日がオランダ シェルトゲンボッシュで行われ、女子ダブルス1回戦で、ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴とカタジナ ピータ