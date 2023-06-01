桶谷大氏バスケットボールBリーグ1部（B1）川崎の新監督に、男子日本代表監督を務める桶谷大氏（48）が就任することが8日、複数の関係者への取材で分かった。桶谷氏は2025〜26年シーズン限りでB1琉球の監督を退任。川崎でも代表監督との兼務を継続する。京都府出身の桶谷氏は、bjリーグ時代にも率いた琉球の監督に21年に再登板。リーグ屈指の強豪に押し上げ、22〜23年のBリーグ初優勝や25年の天皇杯全日本選手権初制覇に導いた