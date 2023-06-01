フィオレンティーナは8日、新監督としてファビオ・グロッソ氏を招へいしたことを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。今シーズンのフィオレンティーナは、開幕から大苦戦を強いられ、一時は最下位に低迷した。それでも昨年12月22日に行われた第16節でリーグ戦初勝利を挙げると、勝ち点を拾い始め、3月に降格圏を脱出。ラスト10試合で4勝5分1敗とポイントを伸ばし、15位で今季を終えていた。クラブは今月6日に、昨