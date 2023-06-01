【モデルプレス＝2026/06/09】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが6月8日、「BOYNEXTDOOR 1st Studio Album『HOME』COMEBACK SHOWCASE」を韓国・高麗大学ファジョン体育館にて開催。アルバム制作秘話を語った。【写真】韓国6人組ボーイグループ、顔に蜘蛛が這う衝撃の姿◆SUNGHO「短く一緒に過ごすために出会ったわけじゃないですよね？」5月30日にデビュー3周年を迎え活動4年目となったBOYNEXTDOOR。最年長のSUNGHOは「3周年を迎