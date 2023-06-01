【モデルプレス＝2026/06/09】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが6月8日、「BOYNEXTDOOR 1st Studio Album『HOME』COMEBACK SHOWCASE」を韓国・高麗大学ファジョン体育館にて開催。カムバック準備中に負傷したメンバーのJAEHYUNが思いを伝えた。【写真】韓国6人組ボーイグループ、顔に蜘蛛が這う衝撃の姿◆BOYNEXTDOOR初のフルアルバムリリース 1st Studio Album『HOME』BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、