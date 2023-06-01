◇ア・リーグレッドソックス1―6ヤンキース（2026年6月7日ニューヨーク）レッドソックスの吉田は3試合ぶりに先発出場も4打数無安打に終わった。サイ・ヤング賞候補の右腕シュリトラーに対し、2回は痛烈なライナーが左翼手の正面を突き「飛んだところが（悪かった）。仕方ないでしょうけれど」と無念の表情。打率・244まで下がり、長打は初本塁打を放った5月24日以来出ていない。「練習ではある程度いい打球が打ててい