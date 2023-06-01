◇ア・リーグブルージェイズ6―4オリオールズ（2026年6月7日トロント）ブルージェイズの岡本は逆転勝利につながる適時打を放った。2―4の6回2死二塁から外角低めのカットボールを左前へはじき返して1点差とし、次打者の二塁打で同点のホームイン。次の打者も適時内野安打で続き、試合をひっくり返した。一塁から一気に生還した走塁を振り返り「疲れた」と笑った。6月に入ってから6試合連続安打で、24打数10安打で打率