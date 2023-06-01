アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「最終交渉が進んでいる」とした上で、「事態は急速に進展するはずだ」と主張しました。トランプ大統領は8日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「最終交渉が進んでいる」とSNSに投稿し、「無知や愚かさ」は合意の妨げになると指摘しました。その上で、協議の行方に関して、「事態は急速に進展するはずだ」と期待感を示しています。また、トランプ氏は