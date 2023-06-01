「2人で歌いたい」歌手で俳優の中島健人が、シンガーソングライターのキタニタツヤとラジオで生熱唱した――。キタニタツヤ○キタニタツヤが「青春アミーゴ」の歌詞に大興奮1日深夜のニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00〜28:30)に、ゲスト出演した中島。6月末に最終回を迎える同番組の“最後のゲスト”として、約1時間にわたる仲良しフリートークを展開。音楽ユニット・GEMN(ジェム)として