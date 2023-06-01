プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め」 「ニンジンの炊き込みご飯」 「鶏ひき肉とニラのスープ」 の全3品。 オイスターソースが決めてのメインと炊飯器にお任せの炊き込みご飯、ボリュームのある汁物の中華料理の献立です。【主菜】ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め 牛薄切り肉と小松菜、シメジのこってりうまい炒め物です。