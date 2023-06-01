ウクライナ軍によるエネルギー施設への攻撃が相次いでいることを受け、ロシア各地でガソリンの販売制限が広がっています。ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島のセバストポリ当局は6日、車1台あたり20リットルまでとする給油の管理システムを導入しました。住民にQRコードを配布し、同じ車両への給油は7日に1回に制限する仕組みです。ペスコフ大統領報道官は8日、「クリミアで燃料危機が起きないよう必要な対策を