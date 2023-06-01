8日夕方、愛知県名古屋市の商業施設で0歳から40代の男女23人がせき込むなどの症状を訴え、このうち8人が病院へ搬送されました。消防などによりますと、8日午後5時半ごろ、名古屋市西区二方町の商業施設「mozoワンダーシティ」の4階のゲームセンターで、「複数名がせき込むなどの症状を訴えている」と119番通報がありました。消防が駆けつけると、0歳から40代の男女23人がせきやのどの痛みを訴え、このうち、0歳の男の子1人を含む男