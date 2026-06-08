先月6日の手術からわずか1か月で復帰したスクバル(C)Getty Imagesメジャー屈指の怪腕が鮮烈な形で実戦復帰を果たした。現地時間6月7日、タイガースのタリク・スクバルは球団傘下A＋での試合で先発登板。故障離脱後では初の実戦マウンドとなったが、5回を投げ、被安打2、無失点、6三振。全54球のうち44球がストライクで、計16の空振りを奪うなど、圧巻の内容で終えた。【動画】マイナーでの復帰登板で圧巻の5回6K！スクバルの