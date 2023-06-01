中東情勢による肥料価格の高騰を受け、鈴木農林水産相はG7＝主要7か国の農業大臣会合にオンラインで参加し、肥料の安定確保に向け各国と協力していくことなどを確認しました。鈴木農水相「G7首脳会合の前にG7の農業大臣で、この肥料の課題、そして世界の食料安全保障について対応していくということを確認できた」鈴木大臣はオンライン会合で、中東情勢の影響で高騰している肥料などをめぐり、市場の透明性の向上や一方的な輸出規