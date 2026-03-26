韓国コスメブランド「エチュード」が日本上陸15周年を記念し、「ETUDE House Collection POPUP EVENT」を2026年6月12日（金）から6月25日（木）まで渋谷ロフトで開催します。新作アイテムのお披露目や限定デザインコスメの販売はもちろん、プリンセス気分を楽しめる体験型コンテンツも充実♡エチュードの世界観をたっぷり堪能できる特別なイベントに注目です。 House Collectionの注目アイテム 今回のPOPU