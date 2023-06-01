持続可能な漁業と食の在り方を学ぶ新たな教育プログラムを取材しました。刺し身や焼き魚、煮付けなど、世界でも“有数の魚食文化”を持つ日本。しかし、ある危機が迫っています。「シェフス フォー ザ ブルー」代表理事・佐々木ひろこさん：海にいる魚がかなり減少している。日本の漁獲量のピークは1984年の1282万トン。現在の漁獲量は約3分の1、400万トンを下回る。“100年後も豊かな海と魚食文化を守りたい”という思いで始まっ