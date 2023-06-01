多くの買い物客で賑わう夕方の施設内は、一時騒然となりました。報告「名古屋市西区の商業施設です。多くの消防車、救急車が集まってます」名古屋市のショッピングモールで、複数の人が異臭を訴え、消防や救急隊が出動しました。報告「消防隊員が商業施設の中に入っていきます。ストレッチャーが店内に入っていきます。その後ろ、ボンベを背負った隊員の姿も見えます」消防に通報があったのは、8日午後5時半すぎのことでした。「複