【ニューヨーク＝山本貴徳】米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の授賞式が７日、ニューヨークで開かれた。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（）さんが代表取締役を務める「チムニータウン」が共同プロデューサーとして参画したミュージカル「キャッツ：ザ・ジェリクル・ボール」が、ミュージカル演出賞など３部門を受賞した。西野さんはＸ（旧ツイッター）で、「受賞は決して僕個人の功績ではない。キャストやスタッフ