Ｊ２磐田の新監督に、Ｊ１神戸の秋葉忠宏コーチ（５０）が就任することが８日、分かった。複数の関係者によると神戸も慰留に努めたが、磐田との交渉は合意に達しているという。千葉市出身の秋葉氏は２０１０年の現役引退後、指導者に転じた。１６年リオデジャネイロ五輪代表や世代別代表のコーチを歴任し、草津、水戸、清水では監督を務めた。２４年には清水をＪ２優勝に導き、Ｊ１昇格を果たした。２５年で清水の監督を退任し