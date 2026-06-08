「めっちゃ高かった。いや、いいんだけどね……」歌手で俳優の中島健人とシンガーソングライターのキタニタツヤが、2人のプライベートエピソードを明かした――。キタニタツヤ○「全部の筋肉がこわばってる状態で店を出た」音楽ユニット・GEMN(ジェム)としても活動している中島とキタニ。1日深夜のニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00〜28:30)に中島がゲスト出演し、一緒に行ったレディー・