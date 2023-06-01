ころもはサクサク、鶏むね肉なのに驚くほど柔らか〜い。サクサクの秘密は、ころもに混ぜた「炭酸水」。そして柔らかさの秘密は、お肉の厚みを均一にしてめん棒でたたく下ごしらえにあります。このひと工夫でおいしさが格段にアップするんです。（このやみつき食感、みんなに味わってほしい……！）ころも自体にも味つけをしているので、お酒のおつまみにもバッチリ合いますよ！『サクッ！ フワッ！ チキン』のレシピ材料（2人分）