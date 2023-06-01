NY株式8日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均51078.66（+211.88+0.42%） ナスダック26158.11（+448.68+1.75%） CME日経平均先物65840（大証終比：+2020+3.08%） 欧州株式8日GMT15:03 英FT100 10368.46（+0.41+0.00%） 独DAX 24674.33（-84.72-0.34%） 仏CAC40 8210.59（-7.65-0.09%） 米国債利回り 2年債 4.151（+0.004） 10年債 4.544（+0.014） 30年債 5.01