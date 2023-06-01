８日のフジテレビ「ネプリーグ」は、「おそ松さんＶＳ山口くん！禁断のライバル映画対決」が行われた。映画「山口くんはワルくない」チームで女優高橋ひかる（２４）が登場した。１６７ｃｍの長身。髪をアップにし、透きとおるビジュと白トップスにロングスカート姿。映画の舞台挨拶でも腰の位置の高さが驚かれている。ネットでも話題となり「可愛いくなってる」「見れば見るほど綺麗」「スタイリング神すぎる本当に可愛