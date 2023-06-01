政府の「国家安全保障戦略」など、3文書の改定に関する有識者会議が8日開かれ、非核三原則の見直しを議論の対象とするべきだとの意見が出席者から示された。佐々江賢一郎元外務事務次官が座長を務め、防衛分野や経済安保の専門家ら計15人で構成される「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」は、総理官邸で2回目の会議が開かれた。非核三原則を巡っては、「持ち込ませず」について「実効的な核抑止を担保するために見直す