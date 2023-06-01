瑠夏（伊東蒼）たち4期生が粘度という壁を乗り越えた先に待ち受けていたのは、保存検査のために少なくとも1年半を要するという時間の壁だった。そこから月日が流れ、なんとか瑠夏たちの在学中に保存検査が終わるとの知らせが。ところが保存検査と、その後の微生物検査を無事にクリアした“宇宙サバ缶”に対し、木島（神木隆之介）は官能検査で認証の見送りを決断する。それは2期生の宮井（早瀬憩）が言っていた「まずいものは食