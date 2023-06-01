安保関連3文書の改定に向けた有識者会議の2回目の会合が開かれ、「非核三原則」の見直しを議論の対象とするか、意見が分かれました。8日の会合では、非核三原則について「見直すべき」との意見が出る一方、「基本的な原則は守りながら内容は議論すべき」、「そもそも議題として扱うべきではない」などと出席者の意見が分かれたということです。山崎幸二 元統合幕僚長「我が国においては、この核保有国にですね、囲まれている