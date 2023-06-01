「週刊少年マガジン」（講談社）連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ『ブルーロック』の第3期タイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定した。【動画】様々な「ブルーロック」の名シーンが楽しめるスペシャルムービー全世界累計発行部数6000万部を突破（2026年6月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作の本作。2022年10月〜2023年3月にかけ