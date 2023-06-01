東京・品川区の工事現場で足場が崩れる事故がありました。8日午後4時ごろ、品川区西五反田で5階建てアパートの解体中に足場の一部が崩落しました。当時、作業員5人がいましたがけがはなく、「ワイヤーが切れた」と話しているということです。周辺は4時間にわたり交通規制が行われました。