俳人で日本共産党員の家登みろく氏が5日にX（旧Twitter）で公開した、高市早苗首相らのイラストを描いた紙コップを標的にした射的ゲームに批判の声が集まっている。 関連記事：前川喜平、高市首相を再び病気ネタでやゆ過去の問題発言は 家登氏はXで「新しいゲームが始まった」とつづり、「SHOOT the FASCISTS」という紙が貼られた射的ゲームの写真を公開。 ゲームは路上で行われたもので、写真に