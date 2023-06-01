皇族の数の確保策を巡り、衆参両院の議長らが全ての党派に対し、とりまとめの案を正式に提示しました。衆参の議長・副議長4人がまとめた案は、8日午後、13の党派の代表者らに示されました。皇族確保策の主要な2つの案を「いずれも了とする」と記し、法制化を求めています。女性皇族が結婚した後も身分を保持する案では、夫と子どもの身分について明記しませんでした。旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、「いわゆる旧11