イギリスのスターマー首相は8日、大手IT企業に対し、子どもがスマートフォンなどで性的な画像を送受信できないようにするため、制限機能の導入を求めました。イギリス政府によりますと、対象となるのは、アップルやグーグルなど大手IT企業で、3カ月以内に十分な対応がなされなければ、違反した企業に罰金を科すことや、最終的には経営陣の刑事責任を問うことも検討するとしています。イギリス政府は、子どもが撮影した性的な画像が