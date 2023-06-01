最近では屋内用だけでなく、屋外用の製品も増えてきたネットワークカメラ。防犯や害獣対策のため筆者も自宅にいくつか設置しているのですが、いざ屋外に設置するとなると、ちょうどいい設置場所を確保するのが意外と難しいのです。 防犯用途で活用するなら、可能な限り自宅の必要な場所を広く映す必要があるため、設置場所は意外と限られてしまいます。しかもそうした場所で電源を確保できるとは限りませんし、壁に