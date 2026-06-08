イタリア代表の次期監督候補として、かつて同国代表を率いたロベルト・マンチーニ氏が浮上しているようだ。8日、イタリアメディア『カルチョメルカート』が報じている。3大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れると、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、コーディネー