野球のナイジェリア代表監督に就任した友成晋也氏（左）＝8日、東京都内2028年ロサンゼルス五輪出場を目指す野球のナイジェリア代表監督に、国際協力機構（JICA）元職員の友成晋也氏（61）が就任した。8日、アフリカ野球・ソフト振興機構が発表した。東京都内で就任式が行われ、慶大時代に野球部に所属した新監督は「アフリカで最も尊敬されるチームをつくりたい。伸びしろは無限大」と力強く抱負を語った。同機構によると、