ＮＨＫ「サタデーウオッチ９」などに出演している気象予報士の田中美都さんが、テレビ出演時とは違うオフ姿を伝えた。「現地はむほー今年の現地は調子いいぞ！」と記して、日本ハムのユニホームを着て神宮球場のネット裏席でプライベート観戦している写真を６日にＳＮＳにアップ。ピアスも「Ｆ」マークが見える。「アイドルが観戦しているかと思いました」「水野のファンですか？」「どうして、テレビ出てる時より、そんな