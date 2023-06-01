ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村３」は８日、予選最終日の３日目が行われた。竹井貴史（３４＝福岡）は前半１Ｒは５コースから１Ｍブイ際を差して３着。後半７Ｒは固定戦のインから危なげなく押し切って、今節２勝目をマーク。予選をオール３連対でクリアし、２位で突破した。「足は２日目と変わらずですね。バランスが取れてレースしやすい。抜けた部分はないけど、初動のかかりはいい」と４９号機の