【ポケモン ぎらぎらサンシャイン5】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円 ライチュウ（アローラのすがた） タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぎらぎらサンシャイン5」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「ポケモン ぎらぎらサンシャイン」シリーズの新弾。今弾では、ライチュウ（アローラのすがた）、ウパー、