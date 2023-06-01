【RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：6,050円 発売日：2026年6月6日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約185mm 2026年公開の映画『機動警察パトレイバー EZY』は、2014年以来12年ぶりとなる『機動警察パトレイバー』シリーズの映像作品として注目を集めています。新作映画公開に