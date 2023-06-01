【［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋】 6月9日 出荷開始 価格：23,800円 ウェーブは、フィギュア「［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋」の出荷を6月9日に開始する。価格は23,800円。 本商品は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、「ルミナス・アズール・デュオ」の高垣楓を1/7スケールでフィギュア化したもの。弾けるリズムと胸