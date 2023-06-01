【POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.】 6月9日出荷開始 価格：7,200円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.」の出荷を6月9日に開始する。価格は7,200円。 本商品は、思わず手に取ってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュア