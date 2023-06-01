ジャムにチョコレート、ペットボトルのお茶が値上げになります。食品メーカーのアヲハタは、ジャムの「まるごと果実」シリーズの13品目について、10月1日出荷分からおよそ16％値上げします。原材料費などが高騰する中、中東情勢による影響も出始めていて、コストを吸収することが困難だと説明しています。また、キリンビバレッジは「生茶」や「午後の紅茶」など、166品目を10月1日の納品分から希望小売価格を5％から最大18％引き上