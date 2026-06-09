【Amazon：ソニー「ブラビア」】 期間：6月9日0時～6月22日23時59分 Amazonにて、ソニーのテレビ「ブラビア」が特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 今回、画質の精細感、色の鮮やかさ、コントラストを向上させリアルな映像美を実現するプロフェッサー「X1」を搭載した4K液晶テレビ（2023年エントリーモデル）がラインナップ。ネット動画や