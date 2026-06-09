【Amazon：TCL テレビ】 セール期間：6月9日～6月22日23時59分 TCL 65V型 テレビ 4K RGB MiniLED 倍速「65Q7D」 AmazonにてTCLの大型4Kテレビが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 対象商品には、SQD-Mini LED搭載「Q7D Pro」シリーズ（98/85/75/55型）や、RGB-MiniLED搭載「65Q7D」、QLED搭載「T8D」シリーズ（75/65V型）がラインナップされ