8日午後11時42分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は天草灘で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されています。 各地の震度は、 震度１が薩摩川内市甑島、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・