1988（昭和63）年6月9日、千葉県で行われた日本女子アマゴルフで3度目の優勝を果たした19歳の服部道子選手。米テキサス大に留学中で「気持ちの切り替えができるようになった」と成長を口にした。91年に帰国し、プロテストにトップ合格。98年に賞金女王に輝いた。東京、パリ五輪で日本代表のコーチを務めた。